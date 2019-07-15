Макрон намерен провести переговоры по СВПД

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен провести на этой неделе переговоры с президентами Ирана, России и США Хасаном Роухани, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом по теме Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), чтобы избежать любой формы эскалации в регионе, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В минувшие выходные прошла встреча лидеров государств и глав правительств ФРГ, Франции и Великобритании. Берлин, Париж и Лондон в общем заявлении выразили обеспокоенность риском развала СВПД под давлением санкций США и из-за решения Ирана не выполнять несколько ключевых положений соглашения. Также отмечается, что Берлин, Париж и Лондон продолжают поддерживать СВПД, но его сохранение зависит от полного соблюдения Ираном своих обязательств.

"Главное сегодня, по моему мнению - сохранить ядерное соглашение и создать условия для полезного диалога с Ираном – не только по ядерному досье, но также по региональным вопросам и баллистическим вопросам… Когда я вернусь (в Париж – ред.), я поговорю с президентом Роухани, а также на этой неделе - с президентом Путиным и президентом Трампом", - сказал Макрон в Белграде на совместной пресс-конференции со своим сербским коллегой Александром Вучичем.

Французский лидер подчеркнул, что работа должна быть продолжена, чтобы избежать любой формы эскалации в регионе.

Четыре года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики.

В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов.

Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана. Согласно недавним сообщениям, Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).

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