В Иране сообщили, от чего зависит степень соблюдения ядерной сделки

18 июля 2019 08:42 (UTC+04:00)

Ирану не нужно выходить из ядерной сделки, но степень ее выполнения будет варьироваться в зависимости от действий партнеров. Об этом, как передает Trend, заявил в беседе с корреспондентом ТАСС глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"У нас нет необходимости выходить из СВПД [Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе], - сказал он. - У СВПД есть механизм разрешения споров, который мы запустили некоторое время назад". "В зависимости от того, насколько другая сторона его выполняет, мы сможем сами либо снижать, либо увеличивать степень его выполнения", - пояснил иранский министр.

Он также заявил, что европейцы должны обеспечить Ирану возможность ведения свободной торговли для сохранения ядерной сделки.

"Мы ожидаем, что они будут выполнять свои обязательства по нормализации экономических отношений между Ираном и другими странами, - сказал он. - Нам нужно продавать свою нефть. Мы ведем бизнес с Россией и Китаем, но этого недостаточно. Европейцы - часть соглашения, как европейская тройка стран, так и весь Евросоюз - они должны исполнять свои обещания".

Зариф напомнил, что, согласно условиям соглашения, у европейских стран "есть 11 обязательств, которые должны соблюдаться".

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