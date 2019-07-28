В Вене началась встреча "пятерки" и Ирана по ядерной сделке

28 июля 2019 14:38 (UTC+04:00)

Политдиректора "пятерки" (Россия, Китай, Британия, Франция, Германия) и Ирана проводят в Вене встречу по урегулированию кризиса вокруг ядерного соглашения с Тегераном, передает корреспондент РИА Новости, сообщает Trend.

Местом переговоров, как и в предыдущие годы, стал отель Palaus Coburg.

Нынешнее заседание совместной комиссии, как ожидается, станет подготовкой к министерским переговорам по спасению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Встреча проходит на фоне роста напряженности в Персидском заливе и обострения отношений уже не только между Тегераном и Вашингтоном, но Ираном и Великобританией. При этом глава российской делегации, замминистра иностранных дел Сергей Рябков в беседе с РИА Новости выразил надежду, что ситуация с задержаниями танкеров и намерением США создать коалицию по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе не отразятся на предстоящей встрече.

Он подчеркнул, что Москва продолжает призывать Иран воздерживаться от эскалационных шагов вокруг ядерной сделки, в том числе по объемам наработки тяжелой воды, но ответственность должны проявлять все участники совместного всеобъемлющего плана действий.

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