Рябков: Новое сокращение Ираном обязательств по ядерной сделке может стать неизбежным

25 октября 2019 16:51 (UTC+04:00)

Четвертый этап сокращения Ираном обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) может стать неизбежным, если экономические интересы Тегерана не будут учтены. Об этом заявил в пятницу журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отвечая на вопрос ТАСС, передает Trend.

"Они давно объявили о том, что каждые два месяца в отсутствие должных сдвигов со стороны других участников СВПД в сфере обеспечения законных экономических интересов Ирана будут осуществляться следующие шаги. Исхожу из того, что при дальнейшей пробуксовке и в ситуации, когда не будет зримых улучшений с точки зрения торгово-экономического положения Ирана, так называемый четвертый шаг может стать неизбежным", - отметил он.

По его словам, на состоявшихся в четверг в Москве консультациях с замглавы МИД Ирана Аббасом Арагчи тема сокращения Ираном обязательств не обсуждалась. "Мы в конкретном плане ничего этого не обсуждали, мы вели речь о том, что сейчас нужно предпринять, чтобы повысить устойчивость СВПД", - добавил Рябков.

Будущее иранской ядерной сделки оказалось под вопросом после одностороннего выхода США из соглашения 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций против Ирана в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, остальные участники, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.

Ровно через год - 8 мая 2019 года - Иран объявил о первом этапе приостановки части обязательств по ядерной сделке (остановка продаж обогащенного урана) и дал другим участникам два месяца на то, чтобы вернуться к ее выполнению. 7 июля Тегеран перешел ко второму этапу приостановки (объявил об обогащении урана свыше 3,67%) и пообещал сокращать обязательства каждые 60 дней, если другие участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей. 6 сентября Иран объявил, что приступил к третьему этапу по сокращению обязательств в рамках сделки и отказался от ограничения исследовательской деятельности по атому.

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