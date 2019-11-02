Индия и Германия призвали к мирному разрешению споров по СВПД

2 ноября 2019 10:37 (UTC+04:00)

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и канцлер Германии Ангела Меркель в совместном заявлении подчеркнули, что вопросы, связанные с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД), должны решиться мирным путем посредством политических переговоров, передает Trend со ссылкой на IRNA.

В совместном заявлении Индия и Германия призвали Иран быть приверженым ядерной сделке, отметив, что важные вопросы о СВПД должны быть разращены мирными путем и посредством переговоров и мер по укреплению доверия, а также усилий по снижению существующей напряженности.

Ангела Меркель прибыла в Нью-Дели вчера вечером с двухдневным визитом. Она встретилась сегодня с премьер-министром Индии и президентом страны Рам Натх Ковиндом.

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