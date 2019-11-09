Тегеран не будет добиваться обладания ядерным оружием

Иран ни при каких обстоятельствах не будет производить или приобретать ядерное оружие, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"На самом деле, у СВПД нет истечения срока действия. Обязательство Ирана не стремиться к обладанию ядерным оружием является постоянным, это указано в самом первом пункте СВПД, в котором говорится о том, что Иран подтверждает, что ни при каких обстоятельствах не будет производить или приобретать ядерное оружие", - сказал Аракчи, выступая на Московской конференции по нераспространению.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.