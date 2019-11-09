Тегеран не будет добиваться обладания ядерным оружием

9 ноября 2019 20:41 (UTC+04:00)

Иран ни при каких обстоятельствах не будет производить или приобретать ядерное оружие, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"На самом деле, у СВПД нет истечения срока действия. Обязательство Ирана не стремиться к обладанию ядерным оружием является постоянным, это указано в самом первом пункте СВПД, в котором говорится о том, что Иран подтверждает, что ни при каких обстоятельствах не будет производить или приобретать ядерное оружие", - сказал Аракчи, выступая на Московской конференции по нераспространению.

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