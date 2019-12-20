Постпред США при ООН призвала Иран прекратить обогащение урана в Фордо

Постпред США при ООН Келли Крафт призвала Иран немедленно прекратить обогащение урана на объекте в Фордо, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Иран изначально построил Фордо как укрепленный подземный бункер для секретного обогащения урана. Нет ни одной законной причины для Ирана, чтобы продолжать обогащение на этом объекте", - сказала Крафт.

"Иран должен немедленно прекратить свою деятельность по обогащению урана там", - добавила она.

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