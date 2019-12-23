Иран заявил о готовности к любому развитию ситуации вокруг СВПД

23 декабря 2019 15:00 (UTC+04:00)

Иран готов к любым сценариям развития ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе в случае задействования европейскими странами механизма, который может привести к восстановлению санкций против Тегерана. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил официальный представитель правительства ИРИ Али Рабии.

По его словам, Иран по-прежнему заинтересован в сохранении ядерной сделки и позиция в этом вопросе не изменилась. "Мы призываем стороны сделки выполнять свои обязательства в полной мере", - сказал Рабии, напомнив, что Иран может вернуться к реализации своих обязанностей, от которых он ранее отказался.

Говоря об "угрозах" со стороны европейских стран задействовать механизм решения споров в ядерной сделке, который может привести к восстановлению санкций против Ирана, он заявил: "Мы готовы к любому сценарию".

В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, потребовав от сторон сделки выполнять взятые на себя обязательства по сотрудничеству с Ираном.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Посол Ирана заявил, что Европа не может помочь Тегерану в противодействии санкциям США
Политика 22 декабря 15:31
Трамп обсудил с премьером Японии торговлю, Иран и КНДР
США 22 декабря 08:45
Роухани: Япония предложила Ирану способ "слома" американских санкций
Политика 21 декабря 20:26
Роухани: Япония не будет вступать в коалицию США по Персидскому заливу
Политика 21 декабря 18:52
Роухани назвал возвращение США к СВПД единственным решением ядерной проблемы Ирана
Ядерная программа 21 декабря 14:49
Роухани осудил США за выход из ядерной сделки
Ядерная программа 20 декабря 14:38
Лента новостей
Азербайджан, Грузия и Турция обсудили региональные транспортно-энергетические проекты
Грузия 16:16
Праздничные концерты с аншлагами в Баку и Гяндже (ФОТО)
Культура 16:06
Сона Алиева: Отстранение скомпрометировавших себя чиновников сделают реформы более эффективными
Политика 15:54
Си Цзиньпинь поздравил Президента Ильхама Алиева с днем рождения
Политика 15:48
Фестиваль "ЖАРА" впервые пройдет в Сочи
Звёздный мир 15:40
Мазахир Панахов: Информация, распространенная в соцсетях проверяется
Политика 15:33
Веселые пенсионеры Азербайджана! Вечная молодость души и мечтаний (ФОТО)
Социум 15:30
В Таиланде перестанут выдавать пластиковые пакеты в магазинах
Другие страны 15:21
На муниципальных выборах в Азербайджане по состоянию на 15:00 проголосовали 26,88 % избирателей
Политика 15:20