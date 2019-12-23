Иран заявил о готовности к любому развитию ситуации вокруг СВПД

Иран готов к любым сценариям развития ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе в случае задействования европейскими странами механизма, который может привести к восстановлению санкций против Тегерана. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил официальный представитель правительства ИРИ Али Рабии.

По его словам, Иран по-прежнему заинтересован в сохранении ядерной сделки и позиция в этом вопросе не изменилась. "Мы призываем стороны сделки выполнять свои обязательства в полной мере", - сказал Рабии, напомнив, что Иран может вернуться к реализации своих обязанностей, от которых он ранее отказался.

Говоря об "угрозах" со стороны европейских стран задействовать механизм решения споров в ядерной сделке, который может привести к восстановлению санкций против Ирана, он заявил: "Мы готовы к любому сценарию".

В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, потребовав от сторон сделки выполнять взятые на себя обязательства по сотрудничеству с Ираном.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.