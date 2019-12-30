Лавров заявил, что иранская ядерная сделка находится под угрозой развала

30 декабря 2019 15:57 (UTC+04:00)

Ядерная сделка с Ираном из-за позиции США и европейских участников находится под угрозой развала. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Лавров сообщил, что рассказал иранскому коллеге об усилиях России по сохранению "этой важной международной договоренности, которую пытаются подорвать США". "Это важнейшее завоевание международной дипломатии - имею в виду Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД) - находится под угрозой развала", - подчеркнул российский министр.

"Отмечаем, к сожалению, и непоследовательность наших коллег из ЕС, которые также не полностью выполняют свои обязательства по СВПД, - указал Лавров. - Мы убеждены в том, что если такая линия, навязываемая Вашингтоном всем без исключения странам мира, по невыполнению решения Совета Безопасности ООН будет продолжаться, то все это может привести к серьезным негативным последствиям для всего региона, международных отношений в целом".

Также Лавров заявил о планах посетить Иран в следующем году по приглашению Мохаммада Джавада Зарифа.

"Мой друг и коллега пригласил меня в следующем году посетить Тегеран. Я с удовольствием этим приглашением воспользуюсь", - сказал российский министр.

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