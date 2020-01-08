Трамп призывает страны выйти из ядерной сделки с Ираном

8 января 2020 21:34 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Великобритания, Германия, Франция, Россия и Китай должны оторваться от остатков ядерной сделки с Ираном.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления в Белом Доме в связи с атакой Ирана на базы США в Ираке.

«Иран должен отказаться от своих ядерных амбиций и прекратить поддержку терроризма. Настало время, чтобы Великобритания, Германия, Франция, Россия и Китай осознали эту реальность. Теперь они должны оторваться от остатков иранской сделки. Мы все должны работать вместе, чтобы заключить сделку с Ираном, которая сделает мир более безопасным. Мы также должны заключить сделку, которая позволит Ирану процветать и использовать свой огромный неиспользованный потенциал. Мир и стабильность не могут преобладать на Ближнем Востоке, пока Иран продолжает насилие, беспорядки, ненависть и войну»,- сказал он.

Ранее Иран объявил об отказе от последнего ключевого ограничения в сделке по ядерной программе этой страны, касающегося количества обогатительных центрифуг, назвав этот шаг "последним". При этом отмечается, что Иран продолжит сотрудничать с МАГАТЭ, как и раньше, и готов вернуться к выполнению обязательств в случае снятия санкций и обеспечения интересов Тегерана, предусмотренных ядерной сделкой.

(Автор: Ляман Зейналова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Трамп: Мир не будет терпеть террористическую кампанию Ирана
Иран 20:48
В Сенате США считают, что Трамп настроен на переговоры с Ираном
США 20:46
Граждан Узбекистана не было на борту разбившегося в Тегеране самолета
Узбекистан 17:48
Эрдоган: Турция будет способствовать снижению напряженности между США и Ираном
Турция 17:35
Премьер Ирака заявил, что кризис в регионе может вылиться во "всеобъемлющую войну"
Арабские страны 17:32
Саудовская Аравия и Бразилия приостановили транзит нефтяных танкеров через Ормуз
Арабские страны 16:56
Лента новостей
Люка Бессона оштрафовали на €10 тыс. за увольнение сотрудницы на больничном
Европа 21:21
Президент Ильхам Алиев: Все строительные работы повсюду в Азербайджане должны проводиться в соответствии с современными правилами градостроительства
Политика 21:03
Президент Ильхам Алиев: Ликвидация Черного города и создание на его месте экологически чистого Белого города – наша очередная историческая заслуга
Политика 20:54
Трамп: Мир не будет терпеть террористическую кампанию Ирана
Иран 20:48
В Сенате США считают, что Трамп настроен на переговоры с Ираном
США 20:46
Новак прокомментировал возможность экстренного собрания ОПЕК+
В мире 20:12
Али Асадов выразил соболезнования премьер-министру Украины и первому вице-президенту Ирана
Политика 20:10
Путин и Эрдоган призвали к мирному решению проблем в Персидcком заливе
В мире 20:06
Обсуждены перспективы азербайджано-французских связей (ФОТО)
Политика 19:54