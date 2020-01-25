В Иране заявили, что способны обогащать уран до любого уровня в процентном выражении

25 января 2020 23:41 (UTC+04:00)

Тегеран достиг достаточного технического уровня, чтобы обогащать уран до любого уровня в процентном выражении. Об этом в субботу заявил заместитель главы Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Асгар Зареан, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Теперь, если власти примут решение, то Организация по атомной энергии способна обогащать уран до любых процентных значений", - приводятся его слова на официальном сайте ОАЭИ. Зареан добавил, что иранская сторона "подготовила соответствующую инфраструктуру".

Чиновник отметил, что "после пятого шага по сокращению Ираном своих обязательств в рамках ядерной сделки запасы обогащенного урана [в стране] превысили 1,2 тыс. кг". "И эти запасы очень быстро пополняются", - сказал он.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Тегеране экстренно сел пассажирский самолет
Иран 00:08
Иран предложил помощь Турции после землетрясения с десятками жертв
Иран 25 января 18:02
Джавад Зариф: Европейцы не провели ни одной транзакции через INSTEX
Политика 25 января 14:24
Глава МИД Ирана не исключил переговоров с США
Политика 25 января 14:21
Турция сократила экспорт автомобилей в Иран
Транспорт 25 января 12:22
Азербайджан увеличил объем экспорта электроэнергии
Энергетика 24 января 19:00
Лента новостей
Нетаньяху назвал "великой миссией" свою поездку в США
Израиль 00:26
В Тегеране экстренно сел пассажирский самолет
Иран 00:08
Полиция Греции конфисковала 1,2 тонны кокаина у банды наркоторговцев
Европа 25 января 23:53
Boeing 777X начал первый испытательный полет
В мире 25 января 23:16
В результате ливней в Бразилии погибли 14 человек
Другие страны 25 января 22:34
Защита Трампа начала представлять в Сенате аргументы в рамках процедуры импичмента
США 25 января 22:06
Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 29
Турция 25 января 21:52
"Барселона" потерпела первое поражение при Сетьене, уступив "Валенсии"
Спорт 25 января 21:45
Заповедник "Юхары Баш" получил статус национального заповедника
Общество 25 января 21:32