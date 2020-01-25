В Иране заявили, что способны обогащать уран до любого уровня в процентном выражении

Тегеран достиг достаточного технического уровня, чтобы обогащать уран до любого уровня в процентном выражении. Об этом в субботу заявил заместитель главы Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Асгар Зареан, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Теперь, если власти примут решение, то Организация по атомной энергии способна обогащать уран до любых процентных значений", - приводятся его слова на официальном сайте ОАЭИ. Зареан добавил, что иранская сторона "подготовила соответствующую инфраструктуру".

Чиновник отметил, что "после пятого шага по сокращению Ираном своих обязательств в рамках ядерной сделки запасы обогащенного урана [в стране] превысили 1,2 тыс. кг". "И эти запасы очень быстро пополняются", - сказал он.

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