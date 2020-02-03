МИД Ирана: ЕС не задействовал механизм разрешения споров по СВПД

Европейские страны пока не задействовали механизм разрешения споров по ядерной сделке, который может восстановить санкции против Тегерана. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Европейцы пока не активизировали механизм по разрешению споров", - сказал он в ходе брифинга, отметив, что визит главы дипломатии ЕС Жозефа Борреля в Тегеран 3 февраля имеет важное значение в текущих условиях.

По его словам, Зариф написал письмо Боррелю по поводу "аргументов" европейских стран относительно действий по ядерной сделке в свете намерения запустить механизм решения споров. Поездка главы дипломатии ЕС в Иран - это возможность поделиться с европейской стороной своими аргументами, добавил Мусави.

Представитель МИД Ирана также коснулся предстоящей совместной комиссии по ядерной сделке, которая, как ожидается, пройдет в феврале.

"Было условлено провести совместную комиссию в ближайшем будущем, однако дата и место (ее проведения) пока не определено", - добавил Мусави.

Германия, Франция и Великобритания 14 января объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу. Европейцы на протяжении некоторого времени обсуждали принятие данной меры, но решились на этот шаг только после того, как Иран в рамках поэтапного сокращения своих обязательств по соглашению, из которого ранее вышли США, объявил об отказе от ограничений по количеству центрифуг.

В рамках резолюции Совета Безопасности ООН предусмотрен механизм урегулирования споров на случай, если один из участников ядерной сделки сочтет, что Иран не выполняет своих обязательств по ней. В случае если спор так и не будет разрешен, участники сделки могут заявить о невыполнении ее условий на заседании совместной комиссии и по истечении определенных сроков уведомить СБ ООН о грубом нарушении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Совбез после этого должен поставить на голосование резолюцию о продлении режима снятия санкций в отношении Тегерана, и если она через 30 дней не будет принята, все санкции СБ ООН будут восстановлены.

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