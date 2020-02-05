МАГАТЭ готово к любому развитию ситуации по Ирану

5 февраля 2020 23:52 (UTC+04:00)

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) готово к любому развитию ситуации по Ирану, пока продолжает свою деятельность в этой стране, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Я продолжаю…следить за тем, что происходит в Иране. Мы слышим, что говорится. И мы готовимся к любому возможному сценарию. Но на настоящий момент деятельность (МАГАТЭ в Иране – ред.) продолжается", - сказал он, выступая в Вашингтоне на мероприятии в Carnegie Center.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани в разговоре с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем не исключил, что Тегеран может пересмотреть сотрудничество с МАГАТЭ в случае возникновения "новых обстоятельств".

В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, в начале января перейдя к "последнему" пятому отказу выполнять положения соглашения.

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