В Иране заявили, что СВПД жив, несмотря на давление со стороны США

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе все еще жив, несмотря на давление со стороны США. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.

"Европейцы хотят сохранить СВПД, и важно подчеркнуть, что СВПД все еще жив, несмотря на максимальное давление США - не только на Иран, но и на Европу", - сказал Аракчи журналистам по итогам встречи совместной комиссии в Вене.

"Да, Иран объявил о пятом этапе сокращения обязательств, но баланс сделки каким-то образом сохранен, хотя, к сожалению, уже не на том уровне", - добавил он.

США в одностороннем порядке вышли из СВПД 8 мая 2018 года и ввели санкции в отношении Тегерана в сфере нефтяного экспорта. Позднее Иран приступил к поэтапной приостановке своих обязательств в рамках СВПД, касающихся обогащения урана и исследовательской деятельности. Германия, Франция и Великобритания 14 января объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу. Европейцы на протяжении некоторого времени обсуждали принятие данной меры, но решились на этот шаг только после того, как Иран объявил об отказе от ограничений по количеству центрифуг.