МАГАТЭ продолжит мониторинг ядерных объектов в Иране

Инспектора МАГАТЭ продолжают осуществлять верификацию и мониторинг ядерных объектов в Иране.

Об этом заявил, посол Ирана и постоянный представитель при международных организациях в Вене Казем Гариб Абади, комментируя новый отчет МАГАТЭ по Ирану, передает Trend со ссылкой на IRNA.

"Этот отчет в очередной раз подтверждает, что мониторинг и верификация ядерных объектов в Иране до сих пор продолжается с июня 2016 года", сказал он журналистам.

По его словам, в докладе отмечается, что Иран продолжает обогащение урана UF6 на ядерном объекте Фордо до уровня 4,5%.

"Согласно данным МАГАТЭ, запасы обогащенного урана на 19 февраля достигают 1020 кг. Агентство также подтверждает, что Иран, как уже сообщил ранее, установил новые центрифуги", сказал он.