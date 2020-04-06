МИД Ирана ждет от ЕС выполнения всех обязательств по ядерной сделке после запуска INSTEX

Тегеран ожидает от стран Европы выполнения всех обязательств в рамках ядерной сделки после запуска межбанковского механизма INSTEX. Об этом заявил в понедельник на онлайн-пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы приветствуем запуск INSTEX, но это еще не выполнение всех обязательств Европой, - сказал он. - Иран ожидает, что европейские страны выполнят остальные свои обязательства в различных сферах: банковской, транспортной, энергетической".

Мусави напомнил, что "процесс запуска [INSTEX] затянулся примерно на полтора года".

31 марта МИД ФРГ информировал, что Франция, Германия и Великобритания провели первую сделку с Ираном по поставке товаров медицинского назначения с использованием INSTEX, который был создан в январе 2019 года для обеспечения банковских операций в условиях санкций США.

США ввели санкции в отношении Тегерана в сфере нефтяного экспорта после одностороннего выхода 8 мая 2018 года из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. По версии иранской стороны, остальные участники соглашения, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части сделки, поэтому в существующем виде она не имеет смысла.