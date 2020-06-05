МАГАТЭ считает, что запасы обогащенного урана в Иране превысили лимит почти в 8 раз

Запасы обогащенного урана в Иране превысили лимит, разрешенный ядерной сделкой 2015 года, почти в восемь раз, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщило в пятницу AFP, об этом говорится в докладе, подготовленном Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Отмечается, что по состоянию на 20 мая запасы обогащенного урана составляют в Иране 1 571,6 кг, в то время как разрешенный лимит составляет 202,8 кг или 300 кг фторида урана (UF6).

В агентстве также выразили "глубокую обеспокоенность" тем фактом, что Иран по-прежнему не допускает экспертов на два объекта в стране. Эксперты пытаются получить доступ на них в течение нескольких месяцев. В МАГАТЭ предполагают, что на этих объектах могут находиться незаявленные ядерные материалы, а также вестись деятельность, имеющая отношение к ядерной активности.

Как указывает агентство Reuters, в докладе содержится призыв к Ирану "немедленно начать сотрудничать с МАГАТЭ в полной мере, включая предоставление доступа к указанным объектам".

Кроме того, в МАГАТЭ считают, что Иран обогащает уран до 4,5%, хотя сделкой установлен порог в 3,67%.

Предыдущий доклад МАГАТЭ, в котором содержалась аналогичная критика, был опубликован в марте. Как указывает Reuters, тогда запасы обогащенного урана в стране составляли 1 020,9 кг.