Тегеран отвергает резолюцию МАГАТЭ и примет соответствующие ответные действия

Тегеран полностью отвергает принятую Советом управляющих Международного агентства по атомной энергии (СУ МАГАТЭ) резолюцию в отношении иранской атомной программы и предпримет ответные действия. Об этом заявил постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб Абади, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Иран полностью отвергает эту резолюцию и примет соответствующие меры в качестве ответа", - приводит его слова агентство ISNA. Гариб Абади добавил, что "принявшие это решение будут нести ответственность за последствия".

По его словам, резолюция принята "на основании ложных и безосновательных обвинений". "Это совершенно неконструктивный и политический шаг, который подталкивает к ненужному кризису сотрудничества [между Тегераном и МАГАТЭ]", - сказал представитель Тегерана.

СУ МАГАТЭ принял в пятницу проект резолюции "евротройки" (Великобритания, Франция, Германия) с требованием к Ирану предоставить доступ к двум объектам. Агентство подозревает возможное хранение на них незаявленного ядерного материала иранской стороной.

Гариб Абади ранее пояснил, что эта тема относится к предположениям 17-летней давности и была закрыта на СУ МАГАТЭ в 2015 году. В ходе технических брифингов также было указано, что эти объекты представляют собой ферму и пустыню. Кроме того, Иран не намерен предоставлять автоматический доступ к этим объектам на основании голословных обвинений со стороны его противников.