В МИД РФ считают, что возможности по сохранению иранской ядерной сделки не исчерпаны

Возможности по сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе не исчерпаны, альтернативы ему нет. Об этом заявил в четверг заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману, передает Trend.

"У меня нет сомнений, что возможности для сохранения так называемой ядерной сделки не исчерпаны. Более того, мы не видим альтернативы этому всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе", - сказал Моргулов.

Моргулов подчеркнул, что России будет продолжать военно-техническое сотрудничество с Ираном. "Мы имеем такое право, равно как и Иран имеет законное право на обеспечение своей безопасности и оборонных потребностей", - добавил он.