Власти Ирана опровергли информацию о взрыве на атомном объекте в Йезде

Информация о взрыве на атомном объекте в расположенной на юге Ирана провинции Йезд является ложной. Об этом говорится в заявлении Организации по атомной энергии Ирана, текст которого приводит во вторник агентство ISNA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В свете публикаций ложных утверждений <...> о взрыве на объекте "Шахид Резаинежад" в городе Эрдекан провинции Йезд доводится до сведения, что никакого происшествие на этом атомном объекте не было", - отмечается в сообщении. Также уточняется, что целью таких публикаций "является подрыв доверия [к Ирану], который осуществляется вместе с политикой максимального давления в отношении иранской нации".

Ранее на ряде ираноязычных страниц в социальных сетях была опубликована информация о взрыве на атомном объекте в Эрдекане. При этом в сети была размешана фотография со спутника, якобы подтверждающая произошедший инцидент.