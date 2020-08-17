МИД Германии не располагает деталями предложения Путина провести саммит по Ирану

МИД Германии пока не располагает деталями предложения президента России Владимира Путина провести онлайн-саммит с участием постоянных членов Совета Безопасности ООН, Германии и Ирана по проблемам реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Берлин открыт к поиску компромисса по этому вопросу, заявила в понедельник на брифинге представитель внешнеполитического ведомства ФРГ Мария Адебар, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"У нас на данный момент нет деталей по предложению российской стороны, так что пока следовало бы несколько подождать, чтобы обсудить, обдумать, насколько перспективным является предложенный российской стороной формат для поиска компромисса", - сказала она. "Мы открыты ко всему, что способствует компромиссу", - отметила Адебар.

14 августа Путин предложил провести в ближайшее время в режиме онлайн саммит "пятерки", Германии и Ирана, посвященный проблемам реализации СВПД. Как говорится в заявлении российского лидера, опубликованном на сайте Кремля, цель данного мероприятия - "наметить шаги, позволяющие избежать конфронтации, обострения ситуации в Совете Безопасности ООН".