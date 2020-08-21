Европейская тройка не поддерживают планы США о восстановлении антииранских санкций

Франция, Великобритания и Германия не разделяют планов США возобновить антииранские санкции ООН. Как передает Trend со ссылкой на IRNA, об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении глав МИД трех стран.

"Франция, Германия и Великобритания отмечают, что США перестали быть участниками Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе после их выхода в мае 2018 года из этого соглашения. Мы не можем одобрить эту инициативу, которая не совместима с нашими усилиями в поддержку СВПД", отмечается в заявлении.

"Мы полны решимости сохранить процессы и институты, составляющие основы многосторонности", говорится в документе.

"Мы убеждены, что мы должны рассматривать вопрос о несоблюдении иранцами обязательств по СВПД в рамках диалога между участниками договора и совместной комиссией, а также в рамках механизма по урегулированию споров", отмечается в коммюнике.