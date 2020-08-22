В Иране заявили, что гендиректор МАГАТЭ посетит страну в ближайшее время

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетит на этой неделе Иран. Об этом сообщил в субботу постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб Абади, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В соответствии с продолжающимся взаимодействием и сотрудничеством между Ираном и МАГАТЭ, по приглашению Ирана Рафаэль Гросси посетит Иран на этой неделе. Иран является одним из основных партнеров агентства, мы надеемся, что этот визит приведет к укреплению взаимного сотрудничества", - говорится в сообщении иранского постпреда в Twitter.

Ранее Гросси призывал Иран предоставить МАГАТЭ доступ к двум объектам возможного хранения незаявленного ядерного материала. Как отмечал в своем Twitter постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, если Гросси посетит Иран, "то это будет отличная возможность обсудить и урегулировать нерешенный вопрос о визите инспекторов агентства на две незадекларированные площадки в Иране".

Совет управляющих МАГАТЭ 19 июня принял резолюцию "евротройки" (Великобритания, Франция, Германия) с требованием к Ирану предоставить доступ к двум объектам, где агентство подозревает возможное хранение незаявленного ядерного материала. Проект резолюции был разработан на основе соответствующего доклада Гросси. Из 35 государств совета 25 членов поддержали резолюцию, Россия и Китай голосовали против, семь стран воздержались.