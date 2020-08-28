Франция приветствовала соглашение между Ираном и Агентством по атомной энергии
Министерство иностранных дел Франции приветствовало соглашение, достигнутое между Международным агентством по атомной энергии и Исламской Республикой Иран, передает Trend со ссылкой на IRNA.
Париж приветствовал решение Ирана предоставить МАГАТЭ доступ к двум ядерным объектам, назвав это шагом в правильном направлении.
Высоко оценив беспристрастность и профессионализм МАГАТЭ, министерство иностранных дел Франции заявило: «Это обязательство Ирана является частью выполнения окончательного соглашения с МАГАТЭ».
Ранее Китай также приветствовал соглашение и выразил надежду, что обе стороны будут работать вместе для его эффективного выполнения.
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