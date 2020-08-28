Китай приветствовал недавнее соглашение, заключенное между Ираном и МАГАТЭ

Китай приветствовал недавнее соглашение, заключенное между Ираном и ядерным наблюдателем Организации Объединенных Наций по разрешению вопросов осуществления гарантий после дружеских консультаций, передает Trend со ссылкой на iran.ru.

«Мы надеемся, что обе стороны будут продолжать работать в одном направлении и добросовестно выполнять это соглашение», - заявил в четверг официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь, сообщает информационное агентство Mehr News Agency (MNA).

Призывая обе стороны «приложить конструктивные усилия» для выполнения соглашения, Чжао добавил: «Факты снова и снова показывают, что одностороннее запугивание только усугубляет конфронтацию, в то время как разногласия могут быть уменьшены только путем равноправного диалога».

Он призвал «все соответствующие страны» «придерживаться правильного направления, неуклонно поддерживать авторитет и эффективность СВПД и резолюции 2231 Совета Безопасности ООН и работать над политическим и дипломатическим урегулированием иранской ядерной проблемы».