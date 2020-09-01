Началось 16-е заседание Совместной комиссии по СВПД

Сегодня под сопредседательством заместителя министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи и генерального секретаря Европейской внешнеполитической службы Хельги Шмида состоялось 16-е заседание Совместной комиссии по СВПД на уровне заместителей министров и политических директоров министерства иностранных дел Ирана и группы «4+1».

Как сообщает Trend со ссылкой на IRNA, встреча стартовала в отеле Coburg в Вене присутствием представителей шести стран: Ирана, Германии, Франции, Великобритании, России и Китая в качестве оставшихся членов Совета Безопасности ООН и представителя ЕС.

Заседание Совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) обычно проводится каждые три месяца, но на этот раз оно было отложено на три месяца из-за распространения коронавируса.

Согласно объявленному графику, после встречи Аббас Аракчи должен встретиться с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси. Встреча последовала за визитом Генерального директора МАГАТЭ в Тегеран на прошлой неделе и соглашением между двумя сторонами по вопросам гарантий.