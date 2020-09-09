В Иране создадут новый цех по производству центрифуг для урана

Ядерная программа 9 сентября 2020 09:37 (UTC+04:00)
В Иране создадут новый цех по производству центрифуг для урана

Иранская сторона после саботажа на ядерном объекте в Натанзе приняла решение о начале работы по созданию нового цеха по производству центрифуг для обогащения урана. Об этом заявил во вторник глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Из-за жестких подрывных действий было принято решение создать более современный, большой и во всех отношениях развитый цех в самом сердце горы около Натанза. Разумеется, мы уже начали эту работу", - цитирует его агентство Tasnim.

По словам Салехи, "начались подготовительные работы по поставке оборудования и началу создания ряда цехов по производству усовершенствованных центрифуг".

Пожар в результате взрыва на атомном объекте в Натанзе произошел 2 июля. Поврежденное в ходе пожара здание было предназначено для производства центрифуг. 23 августа официальный представитель ОАЭИ Бехруз Камальванди подтвердил, что инцидент был акцией саботажа. Кроме того, 6 сентября он добавил, что иранским властям удалось выявить силы, стоящие за акцией.

МИД Ирана в свою очередь заявил, что Тегеран пойдет на ответные шаги в отношении государства, причастного к диверсии в Натанзе, если официально будет подтверждена причастность иностранной силы к происшествию.

5 июля газета The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что причиной случившегося была организованная Израилем диверсия с применением взрывного устройства. Кроме того, ряд СМИ озвучил версию, что взрыв мог быть вызван ударом беспилотника или ракетной атакой.

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