Глава ОАЭИ: Четвертый шаг по сокращению обязательств по СВПД полностью выполнен
Четвертый шаг по сокращению обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) был полностью реализован Ираном, и, соответственно, на заводе в Фордо 1044 центрифуги делают обогащение. Как передает Trend со ссылкой на IRNA, об этом сообщил глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи.
«Политика четвертого шага по сокращению обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий была полностью реализована Исламской Республикой Иран», - сказал он.
«В соответствии с политикой сокращения обязательств, в Фордо обогащают 1 044 центрифуги, поэтому мы сделали все возможное для реализации этой политики», - отметил он.
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