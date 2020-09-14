Глава ОАЭИ: Четвертый шаг по сокращению обязательств по СВПД полностью выполнен

Четвертый шаг по сокращению обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) был полностью реализован Ираном, и, соответственно, на заводе в Фордо 1044 центрифуги делают обогащение. Как передает Trend со ссылкой на IRNA, об этом сообщил глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи.

«Политика четвертого шага по сокращению обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий была полностью реализована Исламской Республикой Иран», - сказал он.

«В соответствии с политикой сокращения обязательств, в Фордо обогащают 1 044 центрифуги, поэтому мы сделали все возможное для реализации этой политики», - отметил он.