Постпред Ирана: Предложение МАГАТЭ о новой сделке по атому выходит за рамки его мандата
Мандат Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не предусматривает оценку политических шагов вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Новое соглашение на этом направлении не требуется, заявил в пятницу постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб Абади, реагируя на предложение гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси заключить новую сделку в случае возвращения США в СВПД при администрации избранного президента Джозефа Байдена, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Как я уже говорил, единственная роль МАГАТЭ заключается в мониторинге и проверке добровольных ядерных мер, указанных в СВПД, а также в регулярном информировании о фактах по этому вопросу. Представление любой оценки того, как выполняются обязательства (например, в отношении нарушений), абсолютно выходит за рамки мандата агентства, и этого следует избегать, - написал иранский постпред в "Твиттере". - МАГАТЭ сыграло роль во время переговоров по СВПД. Обязательства сторон и задачи МАГАТЭ были тщательно согласованы, и каждая сторона знает, что делать для реализации сделки".
"Переговоров по сделке не будет и в случае ее возобновления нет необходимости в новом документе о роли агентства. Не нужно усложнять ситуацию", - подчеркнул дипломат.