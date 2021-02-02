Иран проинформировал МАГАТЭ о запуске новых центрифуг в Натанзе

Иран запустил новые центрифуги высокой мощности на ядерном объекте в Натанзе. Об этом сообщил во вторник постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб Абади, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, два каскада центрифуг класса IR2m, которые почти в четыре раза превышают производительность IR1, "теперь успешно работают с UF6 в Натанзе". "В Фордо также началась установка двух каскадов центрифуг IR6", - написал Абади в Twitter.

"МАГАТЭ еще способно проверить и проинформировано о прогрессе, как запланировано", - добавил постпред Ирана.

13 января Казем Гариб Абади также сообщал о начале научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию улучшенного топлива для Тегеранского исследовательского реактора, а именно производства металлического урана.