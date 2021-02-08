В МИД Ирана заявили, что восстановление ядерной сделки не нуждается в посредниках
Процесс возобновления выполнения условий ядерной сделки не нуждается в посредничестве с третьей стороной. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Ядерная сделка не нуждается в посредниках", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о возможном привлечении европейских стран для посредничества между Ираном и США для возобновления ядерной сделки. По словам дипломата, "главное, что могут сделать европейцы, - это выполнить свои обязательства [в рамках соглашения]".
Кроме того, он повторно озвучил позицию Тегерана о том, что для восстановления ядерной сделки США должны вернуться к соглашению и отменить санкции в отношении Ирана.
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