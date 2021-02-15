МИД Ирана допустил моментальное прекращение допуска наблюдателей МАГАТЭ на ядерные объекты

Ядерная программа 15 февраля 2021 12:30 (UTC+04:00)
МИД Ирана допустил моментальное прекращение допуска наблюдателей МАГАТЭ на ядерные объекты

Прекращение допуска наблюдателей МАГАТЭ на ядерные объекты не нуждается в длительной подготовке, и в случае неисполнения участниками ядерной сделки своих обязательств оно будет реализовано 21 февраля в течение одного дня. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"21 февраля правительство обязано, согласно принятому Меджлисом (парламентом) закону, приостановить добровольное исполнение дополнительного протокола (протокол обеспечивает доступ наблюдателей на ядерные объекты), если до этого дня другие стороны не выполнят свои обязательства", - сказал он. Дипломат добавил, что "этот процесс не требует времени и может быть реализован в тот же день".

Он уточнил, что "сотрудничество Ирана и МАГАТЭ продолжится, и иранская сторона будет уведомлять агентство о всех своих действиях в письменной форме".

Кроме того, Хатибзаде указал на мирный характер ядерной программы страны. "Наша позиция не поменялась - ядерная программа мирная, и она останется такой", - сказал он.

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