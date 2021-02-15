ООН ждет от Ирана полного выполнения обязательств перед МАГАТЭ

ООН призывает Иран полностью выполнять обязательства перед МАГАТЭ, предусмотренные ядерной сделкой. Об этом заявил в понедельник на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя заявления из Тегерана о том, что со следующей недели допуск инспекторов агентства на объекты может прекратиться, и в дальнейшем сотрудничество с ним будет вестись в письменной форме, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы не хотим забегать вперед, но мы призывали - и сейчас генеральный секретарь ООН продолжает призывать - все стороны придерживаться Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной сделке, который был выдающимся дипломатическим достижением, - сказал он. - Мы хотим удостовериться, что все стороны, включая Иран, выполняют свои обязательства, и что в соответствии с этим подходом Иран продолжает в полной мере сотрудничать с МАГАТЭ".