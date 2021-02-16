Иран сообщил МАГАТЭ о намерении ограничить доступ инспекторов с 23 февраля

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси готов поехать в Иран, чтобы решить вопрос о проведении инспекций на объектах в этой стране, после получения от Тегерана уведомления о намерении с 23 февраля ограничить доступ инспекторов.

Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление организации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что Гросси "предложил поехать в Иран, чтобы найти взаимоприемлемое решение, которое позволит агентству продолжать необходимую работу по верификации".