Гендиректор МАГАТЭ отправится в Иран обсудить вопрос инспекций

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси отправится 20 февраля в Тегеран, чтобы обсудить развитие дальнейшего сотрудничества с Организацией по атомной энергии Ирана в свете развития ситуации относительно инспекционной деятельности на ядерных объектах. Об этом сообщил в среду постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб Абади, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Генеральный директор МАГАТЭ отправляется в Тегеран в субботу с целью технических переговоров с Организацией по атомной энергии [Ирана] о том, как продолжить сотрудничество в свете нового развития ситуации. Как уже было объявлено, статья 6 нового закона вступит в силу с 23 февраля", - написал постпред в Twitter.

По информации иранского агентства Tasnim, "визит осуществляется по запросу генерального директора МАГАТЭ".

Во вторник в МАГАТЭ сообщили, что Гросси готов поехать в Иран, чтобы решить вопрос о проведении инспекций на объектах в этой стране после получения от Тегерана уведомления о намерении с 23 февраля ограничить доступ инспекторов.

2 декабря 2020 года Совет стражей конституции Ирана одобрил принятый ранее законопроект Меджлиса, обязывающий правительство увеличить степень обогащения урана. Парламент дал правительству два месяца до 23 февраля для отказа от выполнения дополнительного протокола МАГАТЭ, если остальные участники ядерной сделки не вернутся к полному исполнению своих обязательств. По мнению законодателей, включенные в проект меры помогут отмене санкций в отношении Тегерана.