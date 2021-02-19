США готовы участвовать в переговорах по ядерной программе Ирана в формате "5+1"

Власти США готовы возобновить участие в переговорах по ядерной программе Ирана в формате "пять плюс один" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия).

Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая в пятницу по видеосвязи на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы заявили, что мы готовы возобновить участие в переговорах с "5+1" по иранской ядерной программе", - сказал он.