Инспекторы МАГАТЭ обнаружили следы урана на двух объектах в Иране

Следы урана обнаружены представителями Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на двух иранских объектах во время проведенных осенью инспекций. Об этом в пятницу со ссылкой на несколько дипломатических источников сообщило агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Речь идет о двух спорных объектах, вопросы к которым у МАГАТЭ возникли еще в начале 2020 года. Представители организации подозревали, что там могли храниться незаявленные ядерные материалы. После визита в Тегеран генерального директора агентства Рафаэля Гросси в августе прошлого года Иран согласился допустить инспекторов на эти объекты. Представители организации посетили их осенью, однако об обнаружении там следов радиоактивных веществ ранее не сообщалось.

По данным двух источников Reuters, инспекторы обнаружили частицы необогащенного урана.