Иран изучит предложение о встрече СВПД

Иран изучает предложение Евросоюза о неофициальной встрече нынешних участников ядерной сделки и Соединенных Штатов, но пока не ответил на него, заявил заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Мы изучаем предложение Жозепа Борреля (глава европейской дипломатии - ИФ) о неформальной встрече в формате "четыре плюс один" (подписанты Совместного всеобъемлющего плана действий, СВПД – Россия, Китай, Великобритания, Франция и ФРГ) с США и Ираном, консультируемся с нашими партнерами, включая Россию и Китай, и ответим на это предложение в будущем", – сказал Аракчи в интервью государственному телевидению.

В то же время Иран не видит необходимости встречаться для возвращения США к ядерному соглашению. Для этого США достаточно отменить санкции.