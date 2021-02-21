Переговоры Ирана с США начнутся, когда все стороны выполнят свои обязательства - Зариф
Тегеран готов приступить к переговорам по ядерной сделке с Вашингтоном после того, как все стороны соглашения начнут исполнять свои обязательства. Об этом заявил в воскресенье глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Иран начнет переговоры [по ядерной сделке], когда стороны вернутся к исполнению своих обязательств", - приводит его слова телеканал Press TV.
Дипломат добавил ,что "фактически США пока не изменили свою политику".
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