Переговоры Ирана с США начнутся, когда все стороны выполнят свои обязательства - Зариф

Тегеран готов приступить к переговорам по ядерной сделке с Вашингтоном после того, как все стороны соглашения начнут исполнять свои обязательства. Об этом заявил в воскресенье глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Иран начнет переговоры [по ядерной сделке], когда стороны вернутся к исполнению своих обязательств", - приводит его слова телеканал Press TV.

Дипломат добавил ,что "фактически США пока не изменили свою политику".