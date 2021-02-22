МАГАТЭ и Иран договорились о продолжении верификационной работы на атомных объектах

Иран и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) достигли временного технического согласия о продолжении верификационной деятельности на его ядерных объектах. Об этом сообщил в воскресенье генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по итогам переговоров в Тегеране, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Интенсивные консультации дали хороший результат. Достигнуто временное техническое согласие. МАГАТЭ продолжит необходимую верификацию и мониторинг в Иране", - сообщил Гросси в Twitter.

Согласно совместному заявлению Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) и МАГАТЭ, с учетом вступления в силу в этой стране с 23 февраля нового закона, который приостанавливает действие дополнительного протокола к соглашению о гарантиях с агентством, с целью продолжения верификационной деятельности и мониторинга стороны договорились, что Иран продолжит полностью и без ограничений выполнять Соглашение о всеобъемлющих гарантиях с МАГАТЭ, как и раньше.