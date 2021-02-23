В Иране ограничен доступ МАГАТЭ к ядерным объектам

Сегодня в Иране вступило в силу ограничение на инспектирование ядерных объектов Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в рамках дополнительного протокола. Об этом, как передает Trend со ссылкой на иранские СМИ, объявил посол и постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гарибабади.

Сообщается, что МАГАТЭ после 23 февраля лишится доступа к камерам на ядерных объектах, однако эти данные будут храниться три месяца на случай снятия санкций США. Если Вашингтон до конца означенного срока не вернется к ядерной сделке, вся информация с камер будет стерта.