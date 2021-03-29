Постпред РФ в Вене рассказал, когда решат вопрос о восстановлении ядерной сделки с Ираном

Возможность восстановления ядерной сделки с Ираном будет решаться в ближайшие 1,5-2 месяца. Об этом в понедельник заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире телеканала "Россия-24", Trend со ссылкой на ТАСС.

"По отношению к Ирану ситуация, пожалуй, неясная. Мы [страны - участницы Совместного всеобъемлющего плана действий] сейчас находимся на переходном этапе, и в ближайшие 1,5-2 месяца будет решаться вопрос, удастся ли начать восстанавливать Совместный всеобъемлющий план действий, известный как ядерная сделка, или же эта сделка останется в полуразобранном состоянии до конца года", - сказал он.

Дипломат добавил, что вести переговоры по ядерной сделке с Ираном затруднительно в силу предстоящих 18 июня президентских выборов, а также из-за принятого парламентом решения о сокращении объемов инспекционной деятельности Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в стране. "Никаких переговоров прямых на этот счет пока нет, но дипломатические контакты продолжаются", - уточнил Ульянов.

В соответствии с принятым в декабре законом, в ночь на вторник в Иране вступило в силу ограничение на инспектирование ядерных объектов со стороны МАГАТЭ в рамках дополнительного протокола. Одновременно иранская сторона заявила, что МАГАТЭ после 23 февраля лишится доступа к камерам на ядерных объектах, однако эти данные будут храниться три месяца на случай снятия санкций США. Если Вашингтон до конца означенного срока не вернется к ядерной сделке, вся информация с камер будет стерта.