Участники ядерной сделки пообещали поддержать процесс возвращения США в это соглашение

Страны - участницы Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана (Германия, Франция, Великобритания, Китай, Россия, Иран) пообещали совместными усилиями поддержать процесс возвращения США в это соглашение. Об этом говорится в заявлении, распространенном в пятницу внешнеполитической службой ЕС по итогам заседания Совместной комиссии СВПД на уровне политдиректоров в онлайн-формате, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Участники подтвердили перспективу полного возвращения США в СВПД и подчеркнули свою готовность позитивно воздействовать на этот процесс совместными усилиями", - говорится в документе. Председательствующая на встречах членов СВПД внешнеполитическая служба ЕС также объявила о намерении "интенсифицировать двусторонние контакты с участниками соглашения и США" в ближайшие дни.