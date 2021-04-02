Делегация США примет участие в заседании СВПД по ядерной программе Ирана

Делегация США 6 апреля примет участие в заседании Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана (Германия, Франция, Великобритания, Китай, Россия, Иран), которое состоится в Вене. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Делегации Ирана и США будут в одном городе, однако прямых переговоров не будет", - цитирует агентство европейского дипломатического источника.

В 2018 году Дональд Трамп, занимавший тогда пост президента США, принял решение о выходе из СВПД, после чего Вашингтон начал кампанию по оказанию максимального давления на Иран. Нынешний американский лидер Джо Байден неоднократно заявлял о готовности вернуться к сделке, однако новая администрация Белого дома пока не спешит реализовать эти намерения на практике.

Соглашение с Ираном в 2015 году подписали пять постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия.