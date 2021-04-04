Зариф призвал европейские страны к конструктивноcти на саммите в Вене
Мохаммад Джавад Зариф провел телефонный развоговор с своим британским коллегой Домиником Раабом, передает Trend со ссылкой на İRNA.
В ходе разговора глава МИД Ирана призвал европейские государства-члены ядерной сделки конструктивно выступить на саммите в Вене в связи с своими обязательствами по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).
Министр иностранных дел Ирана также подтвердил необходимость полной и окончательной отмены незаконных и несправедливых санкций США, чтобы Исламская Республика Иран могла их проверить.
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