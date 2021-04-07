Постпред РФ обсудил с дипломатом США выполнение ядерной сделки с Ираном всеми сторонами

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов обсудил в среду со спецпосланником США по Ирану Робертом Мэлли возвращение к выполнению иранской ядерной сделки всеми сторонами. Об этом сам Ульянов сообщил на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Встретился сегодня со спецпредставителем США по Ирану Робертом Мэлли. Состоялось деловое обсуждение широкого круга вопросов, относящихся к полному возвращению выполнения СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе) всеми сторонами", - говорится в сообщении.