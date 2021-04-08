Совместная комиссия по иранской ядерной сделке 9 апреля обсудит возможное возвращение США

Участники Совместной комиссии Ирана и международной "пятерки" (Германия, Франция, Великобритания, Китай, Россия) по реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе проведут заседание в Вене 9 апреля, в ходе которого обсудят, в частности, возможное возвращение США в соглашение. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС, распространенном в четверг в Брюсселе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Участники подведут итоги дискуссий, состоявшихся на различных уровнях на этой неделе, включая соответствующие экспертные группы, с учетом возможного возвращения Соединенных Штатов и обеспечения полного и эффективного выполнения СВПД всеми сторонами", - отмечается в нем.

В документе подчеркивается, что встреча начнется утром, в 10:00 (12:00 GMT+4). Председательствовать на ней будет политический директор внешнеполитической службы ЕС Энрике Мора. "В заседании примут участие представители Китая, Франции, Германии, России, Великобритании и Ирана", - поясняется в нем.