Изменение метода обогащения урана до 60% в Иране осуществляется по плану

Изменение метода обогащения урана до 60% идет на заранее запланированном плане. Об этом, как передает Trend со ссылкой на İRNA, заявил постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб Абади.

По его словам, изменение не было новым вопросом, добавив, что оно полностью связано с техническими решениями и мерами.

Он добавил, что Иран в своем послании на прошлой неделе уведомил МАГАТЭ о начале обогащения урана до 60%.

МАГАТЭ подтвердило в отчете, что центрифуги IR-4 обогащают до 20 процентов, а IR-6 используются для обогащения урана до 60 процентов.