Делегация США вернется в Вену на переговоры по иранскому атому на этой неделе

Спецпосланник США по Ирану Роберт Мэлли отправится во вторник в Вену для участия в переговорах, посвященных Совместному всеобъемлющему плану действий в отношении иранской ядерной программы. Об этом сообщил в понедельник на регулярном брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Спецпосланник Мэлли возвращается в Вену в начале этой недели. Думаю, что во вторник отправится. Мы завершили два раунда непрямых переговоров, - сказал он. - Спецпосланник со своей командой вернется в Вену".

На вопрос о продолжительности переговорного процесса Прайс отметил, что предстоит "длинная дорога". "Я думаю, вы слышали от представителей Госдепартамента на прошлой неделе, что предстоит еще пройти длинную дорогу. Предстоит сделать больше, чем было сделано", - сказал он.

"Мы успешно вели переговоры с Ираном в прошлом в рамках "пять плюс один". Это те же рамки, что и сейчас, - продолжил глава пресс-службы. - Наша цель остается в том, чтобы определить через непрямые переговоры, сможем ли мы это [достичь договоренности] снова сделать". По его словам, задача состоит в том, чтобы достичь проверяемой договоренности, которая бы предотвратила получение Ираном ядерного оружия. "[Ядерное оружие Ирана] не будет ни в интересах США, ни в интересах наших европейских партнеров, ни в интересах Китая и России", - заявил Прайс.