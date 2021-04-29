Салливан назвал возможным возвращение к ядерной сделке с Ираном
США считают, что возвращение к ядерной сделке с Ираном возможно. Об этом заявил помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью, вышедшем в среду на телеканале MSNBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Мы считаем, что в конце концов мы сможем вернуться к иранской ядерной сделке, действуя по принципу согласие за согласие, и на этой основе двигаться к более долгосрочной и устойчивой сделке с Ираном", - сказал он.
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